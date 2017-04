Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag kaum verändert, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus würden weiterhin politische Risiken - so rücke die Wahl in Frankreich näher - eine zentrale Rolle spielen. Die derzeit wieder verstärkt verübten Terroranschläge wie beispielsweise in Stockholm und in Ägypten, würden zudem dazu beitragen, dass sich Marktteilnehmer bedeckt halten würden. Dies, die Tatsache, dass bereits ein Preis- und Zeitprojektionsmuster durchlaufen worden sei und saisonale Effekte würden ein Übriges beitragen. Heute dürfte der DAX leicht fester in den Handel starten.Der DAX halte sich weiterhin in einer aus charttechnischer Sicht spannenden Zone auf. Auf der Oberseite würden eine Strukturprojektion (12.249) sowie die 144er-Regression (12.303) als markante Widerstände wirken. Auf der Unterseite habe sich gezeigt, von welcher Bedeutung die 50%-Fibonacci-Fanlinie, aktuell bei 12.175 Zählern, sei. Diese sei über die Bezugspunkte von 10.402/11.893 Punkten hergeleitet worden. Weitere Tools der technischen Analyse würden auf diesen Level entfallen, sodass sich dort ein so genannter Cluster geformt habe. Nicht weniger interessant sei die Marke von 12.115 Zählern. Eine tertiäre Behelfslinie sowie die 21-Tagelinie seien dort zu finden. Insofern könne festgestellt werden, dass das Rückschlagpotenzial deutlich zunehme, sofern Letztgenannte durchbrochen werde. Aktuell würden lediglich acht DAX-Titel unterhalb der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie notieren. Dieses derzeit noch als gut zu beschreibende Gesamtbild würde dann schnell ins Gegenteil kippen. (10.04.2017/ac/a/m)