Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt hat sich die Talfahrt angesichts der anhaltenden Angriffe Russlands auf die Ukraine zunächst fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Im weiteren Handelsverlauf habe der DAX aber ins Plus gedreht und er habe knapp 0,7% höher bei 14.000 Zählern geschlossen. Entwarnung könne nicht gegeben werden, solange es keine Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt gebe. Auch technisch bleibe der Leitindex angeschlagen und so sei ein Rückfall bis zum Jahrestief 2021 bei 13.310 Punkten weiterhin möglich. Zuvor gebe es noch leichtere Unterstützungen im Bereich 13.664/73. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine stabile Eröffnung schließen lassen. (03.03.2022/ac/a/m)