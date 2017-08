Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verteidigte im Wochenverlauf die Marke von 12.000 Punkten erfolgreich und notiert aktuell bei freundlichen 12.220 Punkten, so die Experten der SÜDWESTBANK AG.



Die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie nähere sich der psychologischen Marke von 12.000 Punkten an. "Wir erwarten mit Spannung, welche richtungsweisende Auswirkungen ein Testen dieser doppelten Unterstützung haben könnte", sage Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK.



Im Fokus stehe aktuell die Zentralbankenkonferenz in Jackson Hole. Die Analysten würden davon ausgehen, dass EZB-Chef Mario Draghi keine konkreten Aussagen zu den geldpolitischen Maßnahmen machen werde und somit das Anleihekaufprogramm vorerst bis Herbst 2017 bestehen bleibe. "Falls doch ein überraschender Ausstieg verkündet wird, hätte dies massive Auswirkungen auf den Euro", so Mühlheim. "Er würde extrem an Stärke gewinnen und könnte die europäischen Märkte dementsprechend belasten." Die Experten der SÜDWESTBANK würden kurzfristig mit einem Seitwärtsmarkt im DAX rechnen, da die europäische Gemeinschaftswährung wenige Impulse gebe und stabil um die Marke von 1,18 US-Dollar pendle. (25.08.2017/ac/a/m)