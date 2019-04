Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist es gelungen, eine beeindruckende Serie fortzusetzen: es kam zum achten Tagesgewinn in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So etwas habe es seit 1988, also in 31 Jahren, erst zum 19. Mal gegeben! Der Rekord stamme übrigens vom Februar 1997 mit 13 Tagesgewinnen hintereinander. Das gestrige Plus sei mit 13 Punkten aber denkbar klein ausgefallen und die Tageskerze, ein Doji, signalisiere eine gewisse Unsicherheit. Eine Konsolidierung käme aus diversen Gründen ohnehin nicht überraschend. Wie weit könnte eine solche reichen? Über dem jüngsten horizontalen Ausbruchsniveau um 12.030 Punkte bleibe der deutsche Blue-Chip-Index jedenfalls in Schlagdistanz zu zwei höchst bedeutenden Barrieren: um 12.295 Zähler verlaufe die vom Allzeithoch ausgehende Abwärtstrendgerade und bei 12.331 Punkten liege das 61,8Prozent-Fibonacci-Retracement der von Januar bis Dezember 2018 andauernden Abwärtswelle. Eine stärker ausgeprägte Konsolidierung könnte bis zur offenen Notierungslücke 11.823/11.846 Punkten reichen und würde erst unterhalb von etwa 11.685/11.715 Zählern (flach verlaufende 200-Tage-Linie/steigender 38-Tage-Durchschnitt) zur handfesten Korrektur. (24.04.2019/ac/a/m)

