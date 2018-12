Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheiterte kürzlich bei 11.000 Punkten und verließ den Aufwärtstrend vom Jahrestief, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickIm besten Fall zeige sich in dieser Woche eine Aufwärtsbewegung zu ca. 11.000 im Rechteck (Bonusziel: 11.074). Gestern habe diesbezüglich nochmal neuer Anlauf genommen werden müssen. Auch jetzt könne noch nicht gesagt werden, dass die Strecke begonnen habe. Der genannte Anstieg komme nur in Gang, wenn es heute gelinge, den Widerstandsbereich 10.775/10.800 Punkte per Stundenschluss dynamisch zu durchhandeln. Ohne den Anstieg über 10.775/10.800 Punkte markiere der DAX heute neue Wochentiefs, entweder in Höhe des Abendtiefs bei 10.669 Punkten oder in Höhe der DAX Kurslücke bei 10.625 Punkten. (18.12.2018/ac/a/m)