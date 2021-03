Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der FDAX hat das schwarze "Langdocht-Reversal" von Mittwoch nicht sehr umfassend verwertet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der FDAX sei nur zwei Mal nachts gefallen (gestern 13.899, heute 13.865), ein analog starker Abverkauf wie in den US-Indices sei gestern nicht aufgetreten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei wiederum so gut wie gar nicht am gestrigen Tag gefallen.



Vorbörse knapp unter 14.000! Etwas abgebende Tendenz könnte sich ggf. nochmal zeitweise am heutigen Wochenschluss zeigen, zum Beispiel bis zur Schlusskurslücke vom 26.02. bei 13.786 oder bis zum Tages-Kijun Parameter bei 13.754. Stoploss der These sei ein Anstieg über 14.100, der zum DAX-Trendwechsel führen würde. Über 14.100 steige der DAX heute bis 14.132, 14.190 sowie 14.280 (R3). Größere Verkaufssignale würden nur unter 13.665 auftreten. (05.03.2021/ac/a/m)



