Die Berichtssaison nehme ab der kommenden Woche, vor allen in den USA, Fahrt auf. Übrigens: Laut einer Umfrage von RBC seien Institutionelle derzeit so bullisch für den Markt wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr. Ob sie damit richtig liegen oder dies als Kontraindikation verstanden werden sollte, werde sich zeigen müssen. Gestern sei der DAX auch von dem Umstand gebremst worden, dass die Euro-Finanzminister die Beratungen in der Corona-Krise abgebrochen hätten. Uneins sei man sich insbesondere über die Ausgestaltung der Hilfen für Italien gewesen. Heute werde ab 17 Uhr weiterverhandelt.



Die zuletzt vollzogene Aufwärtsbewegung des DAX sei von widersprüchlichen Signalen begleitet worden. Daran habe sich gestern erneut nichts geändert. Bemerkenswert sei, dass das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, bezogen auf den Gesamtmarkt, zwar positiv, das gehandelte Volumen bei den Verlierern jedoch doppelt so hoch ausgefallen sei.



Auch an der strukturellen Konstellation der DAX-Werte hätten sich keine Änderungen ergeben. Weiterhin würden alle Titel, sowohl unterhalb der 200- als auch unter der 50-Tagelinie notieren. Bei 23 Werten verlaufe zudem der 50- unter dem 200-Tagedurchschnitt, während bei 29 die 20- unter der 50-Tagelinie liege. Von den 500 Aktien des S&P (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden aktuell 425 Werte einen negativen Mittelfristtrend aufweisen. Grundsätzlich werde in der Charttechnik unterstellt, dass Positionen in Richtung des sekundären Trends das größte Potenzial aufweisen würden. Der beim DAX bei 10.314 (Struktur) verlaufende Widerstand habe gestern leicht überwunden werden können, für einen neuerlichen Test der Marken bei 10.371 (Retracement), 10.380 (Gap) und insbesondere des Clusters (10.515/10.563/10.569) habe die Kraft zunächst nicht gereicht. Auf der Unterseite seien Unterstützungen bei 10.269, 10.252, 10.168 (144-Wochen-Regressionskanal), 9.975 (55-Tage- Moving-Adaptive) und 9.855 (200er Extension) zu finden. (09.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den sehr euphorisch anmutenden Handelssitzungen am Montag und Dienstag, ausgehend vom Freitagsschlusskurs kletterte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um mehr als 1.000 Punkte, kann das Marktgeschehen am Mittwoch als relativ gemächlich beschrieben werden, berichten die Analysten der Helaba.Insgesamt habe der deutsche Leitindex seit dem am 16. März markierten Zwischentief um mehr als 28 Prozent zugelegt. Heute werde der DAX mit Kursgewinnen in den Handel starten. Dies obwohl sich die Anleger in Japan vom Aktienmarkt zurückgezogen hätten, nachdem es zu einem deutlichen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen in dem Land gekommen sei. Die Corona-Krise bleibe tonangebend, auch wenn sich in Deutschland und Europa zuletzt die Neuinfektions- und Todesfallzahlen abgeschwächt hätten. Auf jeden Fall sei es aber noch zu früh, um in den Normmalmodus zurückzukehren, zumal sich die Krise wohl sehr deutlich in den kommenden Quartalsergebnissen der Unternehmen niederschlagen werde.