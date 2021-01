Paris (www.aktiencheck.de) - Hängen und Würgen, hartes Ringen um jeden Zentimeter bei DAX bei 13.600/13.460, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer FDAX sei nachts hart zurückgekommen, zur Unterstützung 13.450 und zum 61,8%-Retracement des gestrigen Anstiegs. Die Frage sei: Könne es Realität werden, dass der DAX ab ca. 13.460 ein zweites Anstiegsstandbein bis 13.717 oder sogar "100% measuring" zu 13.835 zeige, oder lasse sich der Index erneut ohne Gegenwehr auf neue Wochentiefs zusammenfalten? In der Regel würde der DAX also nach dem nächtlichen Pullbacks alsbald bis 13.717 steigen. Auf dem Weg dorthin würden sich aktuell Widerstände bei 13.550 (FDAX PP/d) und 13.600 (BIGPIC) in den Weg stellen. (29.01.2021/ac/a/m)