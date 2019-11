Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt fehlte es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an neuen Impulsen, um die Aufwärtsbewegung in Richtung der 13.000er Marke auszuweiten, berichten die Analysten der Helaba.Weiterhin würden auch die Quartalsberichte der US-Unternehmen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenngleich ein Großteil der Ergebnisse bereits veröffentlicht worden sei. Heute würden die Bücher unter anderen von United States Steel Corp. (ISIN: US9129091081, WKN: 529498) (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von -0,28 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von -0,26 USD ausgehen würden), Abbvie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) (2,30 vs. 2,35), Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (1,50 vs. 1,68), Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) (1,45 vs. 1,52), Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, WKN: 850667, Ticker-Symbol: CPA, NYSE-Symbol: CL) (0,70 vs. 0,71), Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) (0,67 vs. 0,77) Newell Brands (ISIN: US6512291062, WKN: 860036) (0,56 vs. 0,61), Seagate Technology (ISIN: IE00B58JVZ52, WKN A1C08F, Ticker Symbol: STT, NASDAQ-Symbol: STX) (0,99 vs. 1,08) und AIG (ISIN: US0268747849, WKN: A0X88Z, Ticker-Symbol NYSE: AIG) (1,00) geöffnet. Der DAX werde heute vermutlich höher in den Handel starten.Zuletzt sei an dieser Stelle auf die zunehmenden Schwächeanzeichen des DAX auf 4-Stunden-Basis hingewiesen worden. Diese scheinen sich zu bewahrheiten, da auch im Tageschart verstärkt widersprüchliche Signale auszumachen sind, so die Analysten der Helaba. Insbesondere erwähnenswert sei der Rutsch des Index unter die 45-Grad Gann-Linie bei einer gleichzeitigen Kreuzung des schnell laufenden Hull-Moving-Average. Immerhin sei es gelungen, die obere Begrenzung des multiplen, linearen Regressions-Bandes (12.806) zu verteidigen. Auf Wochenbasis zeichne sich ein sogenannter "Long Legged Doji" ab, welcher typischer Weise die herrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung verdeutliche. Zudem sei eine negative Divergenz beim Momentum klar zu erkennen. Insofern gelte es, die Unterstützungen im Bereich von 12.829, 12.791, 12.773 und 12.733 Zählern im Hinterkopf zu behalten. Erst wenn diese nachhaltig unterschritten würden, würde sich das Chartbild im mittelfristigen Zeitfenster eintrüben. Auf der Oberseite würden die Marken von 13.080 und 13.122 Zählern beachtenswerte Widerstände darstellen. (01.11.2019/ac/a/m)