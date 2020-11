Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursabschläge der vergangenen Woche haben auch im Wochenchart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nennenswerte Spuren hinterlassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem erfolglosen Versuch einer Rückkehr in den alten Erholungstrend seit Ende 2018 habe das Aktienbarometer in der letzten Woche seine 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.239 Punkten) preisgeben müssen. Damit müsse die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als obere Umkehr interpretiert werden. Das rechnerische Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Topbildung - lasse sich auf rund 1.200 Punkte taxieren und führe zu einem kalkulatorischen Kursziel von rund 11.000 Punkten. Mitte März hätten die deutschen Standardwerte auf diesem Niveau ein wichtiges Hoch (11.032 Punkte) ausgebildet. Dass sich das Aktienbarometer derzeit in schwierigem Fahrwasser befinde, signalisiere auch der Heikin Ashi-Chart. Auf Monatsbasis sei es bei dieser auf Durchschnittsbildung beruhenden Chartdarstellungsform zum ersten Farbwechsel seit dem Frühjahr gekommen. Dieses Phänomen markiere oftmals eine temporäre Trendwende. Der Aufwärtsimpuls seit März dürfte deshalb ausgelaufen sein. Um das auf dem DAX lastende Top zu negieren, sei eine Rückeroberung der o. g. Glättungslinie unbedingt notwendig. (02.11.2020/ac/a/m)

