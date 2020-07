Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem weiteren Tagesabschlag von einem Prozent beim DAX auf 12.494 Punkte steht erneut der wichtige, vom Crash-Tief ausgehende Aufwärtstrend auf dem Prüfstand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Letztlich dürfte ein Unterschreiten des gestrigen Tagestiefs bei 12.463 Zählern ausreichen, um den positiven Trend zu beenden. Dann wären bedeutende Gleitende Durchschnitte das nächste Anlaufziel, wobei die um 12.160 Punkte verlaufende 200-Tage-Linie demnächst vom 38-Tage-Durchschnitt erreicht werden werde. Der langfristig als Wegweiser bedeutende 200-Wochen-Durchschnitt verlaufe in etwa auch auf dem Niveau, nämlich bei 12.080 Zähler.Bleibe der Trend erhalten, gebe es nach wie vor die Option auf den Widerstand um 12.913/13.000 Zähler, wo auch das Vier-Monats-Hoch liege. Zum Schluss der Blick auf die interessante Tatsache, dass sich bei aller Volatilität (im ersten Halbjahr ja die höchste aller Zeiten) per saldo beim DAX in zwei Jahren nichts getan habe. Der deutsche Blue-Chip-Index notiere genau auf dem Niveau, das er schon Anfang Juli 2018 und Anfang Juli 2019 inne gehabt habe. Letztlich hätten also die Dividenden herhalten müssen, um die Kursverluste wettzumachen. (09.07.2020/ac/a/m)