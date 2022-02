Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag fiel der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst in den kurzfristigen Korrekturtrend zurück und schloss dabei das jüngste Aufwärtsgap, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anschlussverkäufe seien allerdings ausgeblieben, sodass es unverändert bei der extrem wichtigen charttechnischen Schaltstelle aus der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.629/15.620 Punkten) sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des jüngsten Korrekturimpulses seit dem 5. Januar (15.619 Punkte) bleibe. Auch auf Wochenbasis könnten Anleger die Bedeutung dieser Schlüsselzone erkennen. Mehr noch: Im Wochenbereich habe der DAX in jeder der letzten drei Wochen sowohl die bereits angeführten Barrieren getestet als auch die Kernhaltezone bei 15.000 Punkten ausgelotet. Seit dem Frühjahr 2021 habe das Aktienbarometer hier immer wieder wichtige Tiefpunkte ausgeprägt. Gleichzeitig markiere dieses Level die Grenze zwischen der derzeit noch gültigen Seitwärtsphase und dem Vorliegen einer klassischen Topbildung. Per Saldo würden die Marken von gut 15.600 Punkten auf der Ober- und 15.000 Punkten auf der Unterseite derzeit ganz entscheidende, strategische Leitplanken bilden. (14.02.2022/ac/a/m)

