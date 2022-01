Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam zum Wochenabschluss erwartungsgemäß die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.610 Punkten) unter Druck, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Dunstkreis verlaufe auch das untere Bollinger Band (akt. bei 15.628 Punkten), sodass der Kampf um diese Bastion ein charttechnisch bedeutender sei. Allerdings betone derzeit auch die höhere Zeitebene die Risiken. So würden sich die beiden Hochpunkte bei 16.290/16.285 Punkten als Spitzen eines möglichen Doppeltops zu erweisen drohen. Neben der eingangs erwähnten Haltezone müssten Anleger in diesem Kontext noch eine weitere wichtige Trendlinie auf der Agenda haben. Gemeint sei der Haussetrend seit Mai 2020 (akt. bei 15.606 Punkten). Damit liefere der DAX derzeit ein Lehrbuchbeispiel für den Mehrwert einer Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen, denn der Wochenchart und die Tagesbetrachtung würden aktuell Hand in Hand gehen. Falle die beschriebene Kumulationsunterstützung, müsse man ein Ausloten der unteren Begrenzung der Schiebezone der letzten Monate in Form der jüngsten Tiefs bei rund 15.000 Punkten einkalkulieren, zumal der trendfolgende MACD gerade an seiner Signallinie gescheitert sei. (24.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >