Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem zweitbesten Juni der Historie startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Monatsauftakt mit einem weiteren Freudensprung in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch sei diese Umschreibung gleichbedeutend mit einem Aufwärtsgap bei 12.408/12.519 Punkten. Wenngleich danach Anschlusskäufe ausgeblieben seien, so habe der Wochenauftakt doch mehrere positive Implikationen. Zunächst einmal ergebe sich ein neues Jahreshoch bei 12.620 Punkten, womit gleichzeitig die Gefahr eines Doppeltopps gebannt worden sei. Bereits in der letzten Woche hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mehrfach den Point & Figure-Chart der deutschen Standardwerte diskutiert. Das neue Verlaufshoch sorge bei dieser etwas in Vergessenheit geratenen Chartdarstellungsform für ein neues, prozyklisches Kaufsignal. Dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei zudem - ebenfalls per Aufwärtsgap - der Sprung auf ein neues Allzeithoch (2.978 Punkte) gelungen, so dass die US-Märkte für zusätzlichen Rückenwind sorgen würden. Beim DAX spiele die jüngste Kurslücke aber auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Rolle: Um die beschriebene Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft die beiden Hochs bei 12.438/36 Punkten sowie die untere Gapkante (12.408 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten. (02.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >