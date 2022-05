Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat am Feiertag und am anschließenden Brückentag mit dem Sprung über die jüngsten Hochpunkte bei 14.200 Punkten für einen echten Paukenschlag gesorgt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Wochenchart der deutschen Standardwerte verdeutliche diese These derzeit vielleicht am eindrucksvollsten. Während Charttechniker zuletzt immer wieder auf den unterstützenden Charakter der alten Ausbruchszone zwischen 13.800/13.500 Punkten sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.190 Punkten) hingewiesen hätten, gestalte sich das Chartbild dank der jüngsten Kursavancen mittlerweile wesentlich freundlicher. So schließe der Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Anfang April (akt. bei 14.069 Punkten) eine klassische Korrekturflagge ab. Diese eher trendbestätigende Formation nähre gleichzeitig die Hoffnung, dass die jüngsten beiden Tiefs bei 12.439/13.381 Punkten einen nicht ganz idealtypischen Doppelboden bilden würden. Das nächste Anlaufziel stecke in dieser Gemengelage das Hoch von Ende März bei 14.925 Punkten ab. Je nach Risikoneigung könnten Anleger entweder die o. g. ehemalige Flaggenbegrenzung oder aber die alte Ausbruchszone bei 13.800/13.500 Punkten als Stop-Loss heranziehen. (30.05.2022/ac/a/m)

