Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Hochs der letzten fünf Wochen lagen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils in einem engen 100 Punkte-Band zwischen 15.933 und 16.030 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Wochenschlusskurs (15. 610 Punkte) sorge zudem dafür, dass das Aktienbarometer seit Mitte April auf der Stelle trete. An beiden Phänomen lasse sich der aktuelle Dynamikverlust treffend festmachen. Die Kursschwäche Richtung Handelsende am Freitag bereite zusätzliche Kopfschmerzen. Schließlich sorge diese Entwicklung für ein "Closing" unterhalb der Schlüsselmarke von 15.622 Punkten (Tief von Mitte August), welche als Nackenlinie des Doppeltops der letzten Wochen fungiere. Rein rechnerisch ergebe sich aus der oberen Umkehr ein Abschlagspotenzial von rund 400 Punkten bzw. ein Kursziel von gut 15.200 Punkten. Ein Unterschreiten des Donnerstags-Tiefs bei 15.454 Punkten würde die DAX-Skeptiker noch weiter bestätigen. Das Tief vom 19. Juli (15.049 Punkte) sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 14.844 Punkten) würden dann weitere markante Rückzugslinien definieren. Um das angeschlagene Chartbild zu stabilisieren, bedürfe es dagegen einer Rückeroberung der 50-Perioden-Glättung (akt. bei 15.708 Punkten). Wirklich verbessern würde sich die Ausgangslage bei einem Schließen des jüngsten Abwärtsgaps (15.755 zu 15.827 Punkte). (13.09.2021/ac/a/m)

