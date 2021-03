Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Diverse Umfragen signalisieren zuletzt eine Abkühlung der euphorischen Grundstimmung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Exemplarisch würden sie die AAII-Umfrage anführen. Hier sei der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern zuletzt auf gut 40% zurückgekommen. Allerdings verbleibe der Bärenanteil in den letzten Wochen auf niedrigem Niveau, d. h. die Marktteilnehmer würden mehrheitlich ins neutrale Lager wechseln. Es gehe aber in die "richtige Richtung" und die Korrektur der letzten Tage sollte weitere Auswirkungen auf das Sentiment haben. Zu den Märkten: Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liege eine bemerkenswerte Woche hinter uns. Von einem neuen Allzeithoch (14.197 Punkte) bis zu einem möglichen Fehlausbruch sei alles dabei gewesen. Auf Wochenbasis könnte sich dabei wieder einmal der ehemalige Haussetrend seit Dezember 2018 (akt. bei 14.150 Punkten) als Spielverderber erweisen. Seit Juni vergangenen Jahres sei den deutschen "blue chips" in gefühlt unzähligen Versuchen eine nachhaltige Rückkehr in diesen Trend stets verwehrt geblieben. Die entscheidende Haltezone auf der Unterseite werde weiterhin durch die alten Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten abgesteckt. (08.03.2021/ac/a/m)

