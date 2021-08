Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 16.000 Punkten überspringen konnte, drängte sich zu Wochenbeginn der Eindruck auf, als würde die Luft zunehmend dünner, so die Analysten der Helaba.



Bereits zuvor seien unterdurchschnittliche Handelsumsätze bei steigenden Kursen, eine neuerliche Abschwächung der Trendintensität und geringes Momentum zu beklagen gewesen. Darüber hinaus habe es an neuen, positiven Impulsen gefehlt, während sich auf der anderen Seite die in Asien wieder zunehmenden Corona-Zahlen sowie enttäuschende Konjunkturdaten aus China das Sentiment belastet hätten. Die Sektoren Consumer Cyclicals und Energy hätten hierzulande die Verliererliste angeführt. Insgesamt könne eine zunehmende Risikoaversion konstatiert werden. Der zur Beurteilung relevante V-DAX sei gestern deutlich um 13% geklettert. Damit könnte sich die längere Phase, die von einer gewissen Sorglosigkeit geprägt gewesen sei, zu Ende gehen. Möglicherweise würden in nächster Zeit auch verstärkt saisonale Aspekte zum Tragen kommen.



Der DAX sei gestern unter die obere Begrenzung (15.903) eines multiplen Keltner-Channels (Faktor 1,272) abgerutscht. Sehr häufig in der Vergangenheit sei darauf ein deutlicher Rücksetzer gefolgt. Im Juli habe ein ähnliches Bild beobachtet werden können, damals habe der DAX in kurzer Zeit 750 Indexpunkte verloren. Aktuell komme hinzu, dass sich auf Tagesbasis eine obere Wendeformation abzeichne. Im wöchentlichen Zeitfenster sei zuletzt ein 55er "Hull Moving Average" (16.197) nicht mehr erreicht worden. Auch hierbei werde beim Blick auf die Vergangenheit deutlich, dass ähnliche Konstellationen oftmals einem Richtungswechsel vorausgegangen seien. Insofern dränge sich der Eindruck auf, dass in den kommenden Tagen die Weichen für den nächsten Bewegungsimpuls gestellt werden könnten. Die Extension bei 15.989 (138,2%) werde nun zum Widerstand. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.864, 15.807, 15.760, 15.685 und 15.631 Punkten definieren lassen. Bei letztgenannter Marke handle es sich um die vielbeachtete 55-Tagelinie. (17.08.2021/ac/a/m)



