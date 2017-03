Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit einem Freudensprung - sprich einem Aufwärtsgap - in den gestrigen Handelstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse.



Im Tagesverlauf hätten aber Anschlusskäufe gefehlt, so dass insgesamt eine rote Kerze zu Buche stehe und die anfängliche Kurslücke auf 12.046 zu 12.027 Punkte eingedämmt worden sei. Aufgrund des neuen Verlaufshochs (12.156 Punkte) sowie der zumindest teilweise "offengebliebenen" Kurslücke würden aber dennoch die konstruktiven Implikationen überwiegen. Vor diesem Hintergrund stehe das Aktienbarometer in den nächsten Wochen vor einem Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten.



Auf dem Weg dorthin definiere das Hoch vom März desgleichen Jahres bei 12.219 Punkten das einzige noch verbliebene Etappenziel. Auf der Unterseite bilde die eingangs angeführte Kurslücke eine erste Unterstützung. Aus charttechnischer Sicht wesentlich wichtiger sei allerdings die Bastion aus den letzten Verlaufstiefs, dem Januarhoch (11.893 Punkte) sowie einem weiteren Aufwärtsgap vom Monatsultimo (11.914 zu 11.854 Punkte). Auf dieser Basis könnten Anleger derzeit bestehende Positionen absichern. (17.03.2017/ac/a/m)