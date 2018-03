Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vorgaben aus den USA sowie der Vortagesschlusskurs im Bereich des Tagestiefs waren bereits ungute Vorboten für die gestrige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Abwärtsgap (12.418 zu 12.388 Punkten) habe das Aktienbarometer diesen negativen Einflussgrößen Tribut zollen müssen. Noch kritischer sei aber sicherlich die Tatsache zu werten, dass der Abgabedruck über den gesamten Handelstag angehalten habe. Damit hätten sich dicht beieinanderliegenden Glättungslinien im Stundenbereich tatsächlich als Vorboten eines größeren Bewegungsimpulses erwiesen. Die gestrige Kursentwicklung berge aber noch ein anderes Risiko: Aufgrund des Bruchs des kurzfristigen Aufwärtstrends seit dem Tief von Anfang Februar bei 12.003 Punkten müsse die jüngste Erholung letztlich als Bärenflagge interpretiert werden. Damit drohe eine Belastungsprobe des vorangegangenen Tiefs bzw. des Aufwärtstrends seit Anfang 2016 (akt. bei 11.972 Punkten). Per Saldo würden die Bären derzeit am längeren Hebel sitzen. Um dagegen den größten Druck vom DAX zu nehmen, bedürfe es eines zügigen Schließens des eingangs angeführten Abwärtskurslücke. (02.03.2018/ac/a/m)