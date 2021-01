Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) flaggt nach dem Kraftakt des Anstiegs über die mittelfristige Horizontale 13.600 weiter aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Über 13.600 sei alles, was seitwärts laufe, vorerst nur eine Konsolidierung vor weiteren Allzeithochs. Hier sei die heutige DAX-Prognose...



Der DAX versuche sich an der Horizontalen bei 13.806 für neue Anstiege aufzubauen! Wenn es ihm gelingen sollte, wäre das stark, aber noch keine definitive Entscheidung für den Durchbruch zu 14.132 (ATH), zumal es der DAX aktuell mit Widerständen bei 13.868 & 13.873 zu tun hätte. Die DAX-Bullen würden die DAX-Bären nur in den Griff bekommen, wenn es gelinge, den DAX Über das vorletzte Hoch bei 14.030 anzuheben. Dann wäre Anstiegsspielraum bis zum Allzeithoch 14.132. (20.01.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >