Ausblick: Kurzfristig stehe im DAX der fallende Trendkanal im Tageschart und der 10er EMA im Fokus.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nur leicht über den 10er EMA bei 13.930 Punkte ansteigen und pralle an der oberen Begrenzung desfallenden Trendkanals wieder nach unten ab. In der Folge komme es zu einem Rücklauf zum 50er EMA bei 13.770 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnte die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.620 Punkten angelaufen werden. Breche der DAX nach unten aus dem steigenden Trendkanal aus, wäre mit einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 13.200 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der beiden Vortage beibehalten und aus dem fallenden Trendkanal nach oben über 14.050 Punkte ausbrechen. In diesem Fall wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis 14.100 Punkte zu rechnen, darüber wäre ein weiterer Anstieg bis zum Allzeithoch bei 14.169 Punkten zu erwarten. (02.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelt weiterhin seitwärts mit leicht fallender Tendenz, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Fokus stehe unverändert die jahrelange Widerstandslinie im Bereich von 14.000 bis 14.100 Punkten im Monatschart, wo der DAX in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt sei. Im Januar habe der DAX nach dem vorherigen langen Hochlauf eine schwarze Monatskerze ausgebildet und damit ein Schwächesignal generiert, dazu noch direkt an der massiven Widerstandslinie. Auch im Vormonat Februar sei der DAX mit einer bearishen Monatskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Derzeit sehe es nach einer Topp-Bildung an der jahrelangen Widerstandslinie im Monatschart aus.