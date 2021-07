Ausblick: Am Fibonacci-Fächer im Monatschart könnte der DAX wieder nach unten abprallen und eine längere Korrektur einleiten.



Die Short-Szenarien: Der DAX pendle zunächst weiter seitwärts um den 10er EMA und drehe dann aber nach unten ab und nehme erneut Kurs auf den wichtigen 50er EMA. Sacke der DAX unter den 50er EMA ab, trübe sich die Lage deutlich ein. Mit einem Durchbruch nach unten würde der Index auch aus dem steigenden Trendkanal ausbrechen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst die runde Marke von 15.000 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA stabilisieren und die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen neuen Anstieg nutzen. Breche der Index nachhaltig über den 10er EMA aus, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 15.802 Punkten zu rechnen. Darüber wäre dann ein Anlauf auf die runde Marke von 16.000 Punkten zu erwarten. (02.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Seitwärtsphase im übergeordneten Aufwärtstrend und verläuft in einem monatelangen steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei pendle der DAX seit Mitte Juni im Bereich des 10er EMAs seitwärts. Auf der Unterseite werde der DAX dabei vom 50er EMA bei aktuell 15.404 Punkten unterstützt, wo Abwärtskorrekturen in der Regel auslaufen würden. So habe der DAX am 21. Juni mit dem Verlaufstief bei 15.309 Punkten ebenfalls erneut am 50er EMA nach oben abprallen können. Im Monatschart verlaufe der Index aktuell direkt am oberen Fibonacci-Fächer, wo in den vergangenen drei Monaten das jeweilige Monatshoch ausgebildet worden sei.