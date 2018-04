Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt zeigte sich gestern per saldo in einer abwartenden Haltung und so ging der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) mit einem kleinen Plus bei 12.590 Zählern nur wenig verändert aus dem Handel, so die Analysten der Helaba. BMW und Volkswagen auf der Verliererseite gestanden, ebenso Continental (-4,1%), die zusätzlich von einer Gewinnwarnung belastet worden sei. Auf der Gewinnerseite hätten sich dagegen die Versorger sowie HeidelbergerCement ( ISIN DE0006047004 WKN 604700 ), Merck und die Deutsche Post gefunden. Datenseitig bleibe es zunächst ruhig und wegen der positiven Vorgaben vonseiten der asiatischen Märkte würden die Analysten von einer leicht höheren Eröffnung ausgehen.CharttechnikAm Montag sei es noch zu einem Rücksetzer auf die zum Ende der letzten Woche überschrittene 55-Tageslinie gekommen, ohne aber diese zu durchbrechen. Seitdem habe sich der DAX weiter befestigen und die Widerstände um 12.600 Punkten ins Visier nehmen können. Das Tageshoch habe gestern bei 12.640 Punkten gelegen, letztlich sei es aber nicht gelungen, oberhalb der Marke zu schließen. Dennoch helle sich die technische Perspektive auf. MACD, Stochastic und DMI würden auf Tagesbasis Kaufsignale aufweisen und weitergehende Kursgewinne sollten nicht ausgeschlossen werden, auch wenn der ADX aktuell nachgebe. Dies sei aber lediglich Ausweis dafür, dass der Negativ-Impuls der letzten beiden Monate an Kraft verliere. Als wichtige Hürde würden die Analysten derzeit die 200-Tageslinie bei 12.661 Punkten ansehen, denn dort würden sie auch das 50%-Retracement lokalisieren. Sollte ein Sprung darüber gelingen, kämen die 100-Tageslinie und das 61,8%-Level bei 12.712 bzw. 12.882 Zählern in Reichweite. (19.04.2018/ac/a/m)