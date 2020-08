Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag und Mittwoch von 12.800 in der Spitze bis auf 13.100 nach oben ging, beruhigten sich die Marktaktivitäten am Donnerstag spürbar, so die Analysten der Helaba.Die gestern veröffentlichten Quartalsergebnisse hätten erwartungsgemäß die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Während sich RWE zuversichtlich geäußert habe, die Deutsche Telekom dank Sprint gewachsen sei, habe beispielsweise ThyssenKrupp einen herben Verlust hinnehmen müssen und Nordex sei im Zuge der Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen abgerutscht. Heute stünden verhältnismäßig wenige Zahlen zur Veröffentlichung an. Unter anderem werde dies bei VARTA, Klöckner & Co und HELLA der Fall sein.An dieser Stelle sei mehrfach auf die unterdurchschnittlichen Handelsumsätze bei steigenden Kursen sowie die insgesamt schwache Trendintensität beim DAX hingewiesen worden. Entsprechend überrasche es nicht, dass der deutsche Leitindex gestern nicht in der Lage gewesen sei, die Fibonacci-Projektionsmarke bei 13.049 Zählern auf Schlusskursbasis zu überwinden. Vielmehr könne nicht ausgeschlossen werden, dass aus der Kombination eines Bullish Engulfing Pattern gefolgt von einem Doji, eine temporäre Wendeformation entstehe. Folge heute eine Abwärtskerze, würde das Muster komplettiert. Supports würden sich bei 12.951, 12.913, 12.862 und 12.797 Zählern finden. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 13.003, 13.049 und 13.012 Punkten definieren lassen. (14.08.2020/ac/a/m)