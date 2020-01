Ausblick: Den steilen Anstieg könnte der Index in den kommenden Tagen zunächst auskonsolidieren. Auch klaffe im Chart durch die Entwicklung zuletzt eine große Kurslücke.



Die Long-Szenarien: Rücksetzer zum Start der neuen Handelswoche in Richtung des Ausbruchsniveau bei 13.425 Punkten sollten nach der eher schwachen Vorstellung am Freitag durchaus einkalkuliert werden. Dort dürfte sich die weitere Ausrichtung im Index entscheiden. Verteidige der DAX die Marke von 13.425 Punkten, könnte er im Anschluss erneut das Vorwochenhoch bei 13.548 Punkten ansteuern. Wiederum darüber warte nur mehr das Allzeithoch bei 13.597 Punkten als Hürde. Lasse der Index auch diese Marke hinter sich, würden mittelfristig Kurse um 14.000 Punkte winken.



Die Short-Szenarien: Das bearishe Reversal vom vergangenen Freitag könnte weitere Verkäufe nach sich ziehen. Unterschreite der DAX dabei die wichtige Ausbruchsmarke bei 13.425 Punkten, dürfte er die am vergangenen Donnerstag gerissene Kurslücke im Chart bei 13.334 Punkten schließen. Um 13.300 Punkte sei der Index sehr gut abgesichert. Erst wenn auch diese Marke falle, würde die Unterstützungszone zwischen 13.204 und 13.170 Punkten erneut in den Fokus rücken. Größere Abgaben in Richtung 12.500 Punkte wären wiederum zu erwarten, sollte der DAX das Vorwochentief bei 12.948 Punkten unterbieten. (13.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) eröffnete die vergangene Handelswoche zunächst schwach, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Habe der DAX temporär bereits deutlich tiefer notiert, habe er am Montag zumindest per Schlusskurs den EMA50 wie auch eine wichtige Aufwärtstrendlinie verteidigt, welche seit August 2019 Bestand habe. Im weiteren Wochenverlauf hätten klar die Käufer wieder das Ruder übernommen. Der DAX sei über den Widerstand bei 13.425 Punkten ausgebrochen und habe das Ziel bei 13.526 Punkten abgearbeitet. Bis zum Allzeithoch bei 13.597 Punkten hätten am Freitag nur knapp 50 Punkte gefehlt.