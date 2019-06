Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist vorerst am Maihoch bei 12.436 gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Unter 12.436 sei der DAX blockiert, genauso wie der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am passenden Gegenstück zu DAX 12.436 bei Dow 26.700!



Grundsätzlich sei der DAX übergeordnet im Aufwärtstrend, solange er nicht unter 11.987 falle. Heute: Am besten gelinge die Einordnung der aktuellen DAX Bewegungen als Flagge nach einer ersten deutlichen Abwärtstrecke von 12.438 bis 12.189. Dies bedeute, dass bald auftretende neue Tiefs unter 12.180 nicht aus der Welt seien. Zuvor könnte es heute noch ein langwieriges Gependel geben. Widerstände würden 12.310/12.315 und 12.341/12.343 darstellen. (28.06.2019/ac/a/m)



