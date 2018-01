Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Zahl fünf, spiegelt in verschiedenen Kulturen das Symbol der Liebe wider. Diese Zahl wurde auch mit der Liebesgöttin "Venus" in Verbindung gebracht, welche beim Blick auf den Jahresauftakt des deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), anscheinend mit den Bullen liebäugelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Denn die ersten fünf Handelstage hätten eine besondere Bedeutung im Rahmen des sog. "Januarbarometers". Bei dieser saisonalen Untersuchung gehe man davon aus, dass das Vorzeichen dieser ersten Tage, auch für das Gesamtjahr prägend sein könnte. Im Jahr 2017 habe die Rendite der ersten fünf DAX®-Tage bei +1,51% gelegen. Daraufhin habe der DAX® das Jahr mit einem weiteren Zuwachs von +11,38% beendet. Diese Analogie habe man innerhalb der letzte 26 Jahre (1992 - 2017) insgesamt 18 Mal beobachten können. Dies entspreche einer Trefferquote von gut 69%.



In diesem noch sehr jungen Jahr habe die DAX®-Rendite innerhalb der ersten fünf Handelstage - auf Schlusskursbasis - bei +3,86% gelegen. Somit liefere der konstruktive Jahresauftakt einen ersten Hoffnungsschimmer, dass der Börsen-Croupier den Bullen auch im Jahr 2018 die besseren Karten in die Hand gegeben habe. (12.01.2018/ac/a/m)