Der "Brexit" war und ist derzeit das beherrschende Thema an den Börsen, berichten die Analysten der Helaba.May habe am Sonntag davor gewarnt, dass ein Führungswechsel die Verhandlungen mit Brüssel nicht einfacher machen würde. "Die nächsten sieben Tage seien entscheidend", habe sie zudem gesagt. Neben dem "Brexit" stünden weitere Belastungsfaktoren wie die Situation in Italien und der zwischen den USA und China laufende Handelsstreit im Fokus.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Freitag wiederholt unter die wichtige Strukturmarke bei 11.430 Zählern abgerutscht. Auch auf Schlusskursbasis habe das Level nicht gehalten werden können. Dies, die Annäherung bzw. der Durchbruch weiterer Supports (11.283/11.320), fallende Hochs und Tiefs sowie die negative Indikation des längerfristigen MACD würden das neuerlich vorhandene Abwärtsrisiko verdeutlichen. Dieser Eindruck werde auch vom Wochenchart des deutschen Leitindex untermauert. Auf dieser Zeitebene zeichne sich die Ausbildung einer negativen Fortsetzungsformation (Wimpel) ab. Das davon abzuleitende Abwärtspotenzial wäre auf mehr als 1.300 Punkte zu taxieren. Insgesamt spreche vieles dafür, dass es in nächsten Tagen/Wochen weiter sehr volatil an den Märkten zugehen werde. Alles in allem gelte, dass der übergeordnete Abwärtstrend dominiere und drohe, sich weiter zu beschleunigen, zumal bereits das wichtige Retracement bei 11.410 Zählern herausgenommen worden sei.