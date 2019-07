Ausblick: Mit dem rasanten Kursrutsch vom vergangenen Donnerstag hätten die Bären ihre Kraft gezeigt. Noch sei die Aufwärtsbewegung seit Anfang Juni intakt. Doch die Gefahr einer stärkeren Korrektur steige nahezu stündlich.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index in dieser Woche unter die Unterstützung bei 12.300 Punkten abverkauft werden, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiv. Damit hätten die Verkäufer die Chance auf die Etablierung einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung zunichte gemacht. In der Folge dürfte der DAX bis 12.200 Punkte fallen. Hier könnten die Käufer wieder aktiv werden und eine Erholung auslösen. Doch unterhalb der Marke dürfte sich der Abwärtsimpuls beschleunigen und den Index bis 12.104 und 11.987 Punkte drücken. Dort sollte der Aufwärtstrend der letzten Monate reaktiviert werden. Darunter käme es allerdings zu einem Einbruch bis 11.726 Punkte.



Die Long-Szenarien: Aktuell habe die Käuferseite ein Problem. Ein Anstieg bis 12.456 Punkte würde die Lage zunächst nicht verbessern. Erst darüber könnte man von einer nachhaltigeren Erholung sprechen und Zugewinne bis 12.485 und 12.520 Punkte erwarten. Der Abverkauf wäre dagegen erst über der 12.520 Punkte-Marke neutralisiert. Allerdings könnten die Bären dann bei 12.597 Punkten erneut zu einem Gegenschlag ausholen. (29.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Donnerstag wurde der bis dahin intakte, Mitte Juli an der Unterstützung bei 12.200 Punkten begonnene kurzfristige Aufwärtstrend beim DAX jäh gestoppt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Erreichen des Widerstands bei 12.597 Punkten hätten die Bären das Kommando übernommen und den Index binnen weniger Stunden unter die Unterstützung bei 12.456 Punkten gedrückt. In der Spitze sei der Index bis an die 12.300 Punkte-Marke gefallen, ehe eine Erholung eingesetzt habe, die auch den Freitagshandel bestimmt habe. Im Laufe dieser Gegenbewegung sei es den Bullen nicht gelungen, den Widerstand bei 12.456 Punkten zu erreichen.