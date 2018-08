Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern veränderte sich erstmals seit Tagen die Chartkonstellation des DAX , wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDAX, veränderte Lage! Der DAX stehteüber 12.493 und habe sich mit einem Wellentief vom 02.08. überschnitten, was den Abwärtsgedanken erheblich schwäche. Der DAX stehe ebenso über dem wichtigen "IKH/Tag", also über 12.504. In der Summe lasse dies vorerst neue Abwärtszyklen in den Hintergrund treten. Die oberen Ziele seien vielmehr 12.578 (EMA200/Tag) und 12.698 (SMA200/Tag), später ggf. auch 12.900 und 13.200. Neue Unterstützung sei der IKH/Tag bei 12.504. Auch der Bereich 12.465/12.435 wirke noch stützend. Unter 12.344 müsste man hingegen neue Abwärtssignale interpretieren. Dann wäre 12.100/12.000 das Ziel. (28.08.2018/ac/a/m)