Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich in einem Zwischenanstieg als Reaktion auf die Abwärtsstrecke von 12.640 bis 12.400, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies Konstellation sei aus der Historie heraus bekannt und lasse sich gut definieren!



Dabei würden oberseitig idealerweise, bzw. in der Regel 12.548 (61,8% Retracement) erreicht, was schon geschehen sei. Ein 2. Ziel wäre 12.595, der vollständige "gap fill", incl. des abermaligen Tests des EMA200 des Tageskerzencharts. Einen weiteren Widerstand stelle 12.637 (Kijun/ d/) dar. Unterstützend würden heute 12.525/12.520 (PP/m/ + EMA200/ h1) sowie 12.493 (Gap von Freitag) wirken. Ausgehend von 12.525/12.493 könnte sich der DAX nochmals bis 12.585/12.595 aufschwingen. Unterhalb von 12.423 wäre hingegen klar, dass der DAX unter das letzte Durchgangstief 12.400 falle. Dann wäre 12.325 ein größeres Ziel (61,8% Retracement). Trendwechsel: oberhalb 12.661! (16.07.2018/ac/a/m)