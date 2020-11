Amtsinhaber Donald Trump habe bereits von "Wahlbetrug" gesprochen und angekündigt, vor dem obersten US-Gericht die Auszählung weiterer Stimmen stoppen zu wollen. Es sei das denkbar schlechteste Szenario für die Börsen. Bis Klarheit über die letzten Stimmen herrsche, dürfte noch Zeit vergehen - und selbst dann scheinen angesichts der Worte Trumps viele Fragen offen zu bleiben.



Die Unsicherheit über den künftigen politischen Kurs der USA bleibe damit im Markt. Schnelle Konjunkturhilfen in der Coronakrise seien so nicht zu erwarten. Die Volatilität dürfte deshalb hoch bleiben. Nachdem sich der Sprung über die 12.000-Punkte-Marke nicht als nachhaltig erwiesen habe, fungiere diese nun wieder als erster Widerstand. Knapp darüber verlaufe zudem die 200-Tage-Linie bei 12.073 Punkten.



Sollte es noch einmal nach unten gehen, dürfte zunächst die Gap vom Montag bei 11.838 Zählern geschlossen werden. Danach sollten Anleger vor allem die Tiefs der vergangenen Woche im Bereich um 11.450 Punkten im Blick haben. Würden diese noch einmal unterschritten, drohe sogar der Fall bis an die 11.000-Punkte-Marke.



Der DAX stehe vor aufregenden Tagen. Anleger sollten angesichts der hohen Schwankungsbreite vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben. (04.11.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch tief im Minus eröffnet, kurzzeitig die 12.000-Punkte-Marke zurückerobert und notiert nun rund ein Prozent tiefer bei etwa 11.970 Punkten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Nachdem sich in den USA kein klarer Sieger der US-Wahl andeute, herrsche Angst vor einer Schlammschlacht.