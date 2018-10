Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag ist es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelungen, intraday aus der Verlustzone ins Plus zu drehen, so die Analysten der Helaba.Anlass, sich um die Verfassung der Märkte Sorgen zu machen, habe es zuletzt zuhauf gegeben. Gebetsmühlenartig hätten der Handelsstreit zwischen den USA und China, Italien und insbesondere die steigenden Zinsen genannt werden können. Die Schuldigen für den schwächsten Tag des Jahres an der Wall Street seien von US-Präsident Trump ausgemacht worden. Er habe gesagt, die FED sei "verrückt geworden". Die deutlichsten Kursverluste hätten Aktien, Indices und Märkte hinnehmen müssen, welche bisher die größten Kursgewinne aufgebaut hätten.Die Gefahr, dass der DAX seinen laufenden Abwärtsimpuls nochmals ausdehnen könnte, sei seit dem Ende des Preis- und Zeitzyklus am 4. Oktober zunehmend größer geworden. Anzeichen dafür habe der Durchbruch der linearen 144er-Regression auf Monatsbasis sowie einer Strukturprojektion geliefert, deren Ursprung auf das Jahr 1995 zurückgehe. Zudem würden mehr als 63 Prozent der DAX-Komponenten unterhalb der für den langfristigen Trend relevanten 200-Tagelinie notieren, während 80 Prozent der Anteilsscheine einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Darüber hinaus hätten bei einer Reihe von Indikatoren, auch auf längerfristiger Basis, Short-Signale ausgemacht werden können. Die steigende Vola sowie die auf Basis des ADX gemessene, zunehmende Trendintensität sollten nicht unerwähnt bleiben. Mithilfe von Projektionen, welche von der Marktstruktur abgeleitet würden, würden sich Supports bei 11.498/11.490, 11.412, 11.305 und 11.206 Zählern definieren lassen. (11.10.2018/ac/a/m)