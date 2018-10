Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wochenchart hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt das Ringen der deutschen Standardwerte mit dem langfristigen Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 12.395 Punkten) festgemacht.



Aufgrund der Kursverluste der letzten Woche gewinne die Verletzung der angeführten Trendlinie mehr und mehr an Konturen. Damit müssten Investoren vor allem die strategische Absicherung in Form der letzten Tiefpunkte bei rund 11.800 Punkten im Hinterkopf haben. Zur Erinnerung: Ein Abgleiten unter dieses Level würde eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation abschließen. Vor diesem Hintergrund wäre eine negative Weichenstellung von großer Tragweite. Aber auch der Weg nach Norden gestalte sich derzeit steinig. Die oben genannte Trendlinie sei dabei nur der Auftakt zu einem wahren Widerstandsbündel, welches sich zusätzlich aus dem kurzfristigen Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 12.431 Punkten), den Wochenhochs bei 12.457/58 Punkten sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.516 Punkten) zusammensetze. Ein Sprung über diese Hürden sehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt als notwendige Vorbedingung an, um eine Jahresendrally doch noch Realität werden zu lassen. (08.10.2018/ac/a/m)