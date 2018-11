Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging nach dem Verlassen des Aufwärtstrends in eine Pullbackphase über, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Deren unteres Idealziel sei bei 11.300 in Form des 61,8% Retracements nachbörslich am Montag erreicht worden. Seit 11.300 dürfe wieder mit steigenden DAX-Kursen Richtung 11.700/11.850 gerechnet werden. Jede weitere Pullbackausdehnung sei überflüssig und gefährlich für die bullischen Folgeanstiege.



Der DAX sei gestern durch temporäre Outperformance aufgefallen. Es bleibe zu prüfen, ob sich dieser Eindruck etwas verfestige am heutigen Tag. Oberhalb von 11.350 sei der DAX heute im Zweifel stabil. Widerstände des Tages seien 11.488 (61,8 % RT) und 11.525 sowie 11.550 (EMA200/ h1). Über 11.550 wäre der Weg frei zu neuen Novemberhochs (11.690+x). Unterstützung des Tages sei 11.400. Bei 11.400 könnte der DAX Anfangsschwäche auffangen. Trendtechnische "intraday BULLEN KO" Marke sei heute zunächst 11.350. (14.11.2018/ac/a/m)