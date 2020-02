Auch die Unternehmen würden die Auswirkungen des Virus immer deutlicher zu spüren bekommen. Insbesondere Airline-Aktien hätten deutlich abgegeben. Für die Papiere der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei es gestern um 8,81 Prozent nach unten gegangen. In China habe das Staatsfernsehen berichtet, dass die Sitzung des Volkskongresses vertagt werden solle. Der EU-Kommissar für Krisenmanagement habe davon gesprochen, dass sich der Virus-Ausbruch auf die EU-Wirtschaft auswirken werde. 230 Millionen Euro sollten für den Kampf gegen die Virus-Folgen zunächst aufgebracht werden. An den US-Börsen habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 3,5 Prozent und damit so deutlich wie seit zwei Jahren nicht mehr abgegeben. Heute würden die Märkte zunächst eine temporäre vollziehen.



Der DAX sei gestern gleich reihenweise unter wichtige Unterstützungsmarken abgetaucht. Zu nennen seien unter anderen die 21- und 55-Tagelinie, verschiedene Fibonacci-Level und Strukturprojektionen sowie die Ichimoku-Wolke. Da genannte 55-Tagelinie aktuell lediglich um 2 Punkte pro Tag steige, drohe der mittelfristige Trend in Kürze negativ zu werden.



Die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten habe sich gestern ebenfalls spürbar eingetrübt. Mittlerweile seien 46 Prozent der Titel unter den 200-Tagedurchschnitt abgerutscht, während 63 Prozent unterhalb des Mittelfristtrends notieren würden. Bei immerhin zwölf Anteilsscheinen notiere der 20- unter dem 50-Tagedurchschnitt. Lediglich fünf DAX-Aktien würden einen positiven DMI aufweisen. Nicht zuletzt deshalb gelte es, abgesehen von der zu erwartenden Zwischenerholung, den Blick weiter nach unten zu richten. Insbesondere wenn heute der Rutsch unter die 55-Tagelinie durch einen weiteren, darunter liegenden Schlusskurs bestätigt werde. Ein erstes, markantes Support-Level stelle die Strukturmarke bei 13.108 Zählern dar. Anschließend würden sich Haltemarken bei 12.973, 12.801 und 12.772 finden. Auf der Oberseite wirke zunächst die 100-Tagelinie (13.139) als Widerstand. Weitere Barrieren seien bei 13.160 und 13.224 Zählern zu finden. (25.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits am Donnerstag und Freitag abwärts ging, erhöhte sich der Abgabedruck zu Wochenbeginn nochmals deutlich, berichten die Analysten der Helaba.Schlussendlich habe der deutsche Leitindex einen Abschlag in Höhe von 4,01 Prozent auf 13.035,24 Punkte hinnehmen müssen. Die lange Zeit von den Märkten auf die leichte Schulter genommene Entwicklung rund um das Coronavirus habe auf das Sentiment gedrückt. Mittlerweile zeichne sich eine zunehmende Zahl von Infektions- und Todesfallzahlen auch außerhalb Chinas ab. Zuletzt seien Italien und Südkorea betroffen gewesen. Letztgenannte hätten sich veranlasst gesehen, die Corona-Alarmstufe auf das höchste Niveau anzuheben, während in Italien bis zum Montagabend sieben Infizierte gestorben seien. Die Risikoaversion, gemessen auf Basis des VDAX , sei deutlich von 17,10 am Freitag auf 23,12 geklettert. Damit sei der zuletzt vollzogene Sprung über den 200-Tagedurchschnitt eindrucksvoll untermauert worden.