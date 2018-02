Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.514 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 511 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen, aber 134 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.



Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über die 12.490 Punkte-Marke zu schieben und zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie versuchen, die 12.512/14, die 12.525/27 und dann die 12.538/40 Punkte zu erreichen. Könne sich der DAX über die 12.538/40 Punkte schieben, so könnte er dann die 12.555/57, die 12.582/84, die 12.604/06 und dann die 12.626/28 Punkte erreichen. Gehe es heute über die 12.626/28 Punkte, so wären die 12.647/49, die 12.672/74 und dann die 12.690/92 Punkte die nächsten Anlaufziele. Könne sich der DAX über die 12.690/92 Punkte schieben, so wären die 12.715/14, die 12.728/30 und die 12.745/47 Punkte die nächsten Anlaufmarken auf der Oberseite. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Erreichen der 12.775/77, der 12.792/94, der 12.820/22 und der 12.848/50 Punkte denkbar.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.490 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 12.480/78, bis an die 12.465/63 und dann weiter bis an die 12.448/46 Punkte gehen. Gehe es heute unter die 12.448/46 Punkte, so wären die 12.424/22, die 12.404/02 und dann die 12.383/81 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Unter der 12.383/81 Punkte könnte der DAX dann die 12.363/61, die 12.344/42, die 12.328/26 und die 12.318/15 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.522/72 als auch bei 12.605/22/35/46/73/92 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.746/54 als auch bei 12.806/22/41/95 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.440 als auch bei 12.420 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.370/35 als auch bei 12.272 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.690 (12.747) bis 12.448 (12.361) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (08.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.514 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels habe der DAX zunächst zurückgesetzt, habe sich aber im Bereich der 12.413 Punkte stabilisieren können. Von hier aus sei es dann nach einer Konsolidierung wieder in Richtung Norden gegangen. Am Nachmittag, mit Eröffnung der US-Börsen, habe die Aufwärtsdynamik weiter zugenommen. Der DAX sei bis kurz vor Handelsschluss an die 12.651 Punkte gestiegen und habe von hier aus dann zurückgesetzt. Nachbörslich sei es dann gut 100 Punkte in Richtung Süden gegangen. Der DAX sei bei 12.499 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.538/40 Punkte weiter bis an das nächste Anlaufziel bei 12.555/57 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.424/22 Punkte jedoch nicht an die nächste Anlaufmarke bei 12.404/02 Punkten gegangen. Diese Marke sei vergleichsweise deutlich verfehlt worden.TH: 12.651 (Vortag: 12.670)/ TT: 12.413 (Vortag: 12.164)/ Xetra-Schluss: 12.597 (Vortag: 12.393)/ Range: 238 Pkte (Vortag: 506 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 12.690/12.651/ Tief: 12.448/12.413Das Chartbild des DAX habe sich mehr als deutlich eingetrübt. Der DAX habe gestern seine technische Erholung weiter fortgesetzt und könnte diese heute mit einer weiteren Aufwärtsbewegung komplettieren. Das Potenzial auf der Oberseite liege bei 12.612/32 bzw. bei 12.740/46 Punkten. Bei ausgesprochener Aufwärtsdynamik könnten auch die 12.775/800 Punkte erreicht werden. Hier werde die Luft dann aber wieder dünn.Die Erholungen würden nur phasenweise dynamisch verlaufen, was ein Hinweis auf eine technische, weniger eine fundamentale Erholung sei. Sollte der DAX heute oder in den nächsten Tagen bis in diesen Bereich laufen, könnten sich hier erneute, im Zweifel auch ausgeprägte Rücksetzer einstellen. Erst mit einem Tagesschluss über der 12.860 Punkte-Marke wäre die Gefahr gebannt. Aufhellen würde sich das Chartbild erst über der 13.100 Punkte-Marke.