Ausblick: Die Avancen auf der Oberseite und der erfolgreiche Test der 14.000er Barriere seien zwar positiv zu werten, für einen Befreiungsschlag innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends sei das allerdings noch zu wenig, zumal das Börsenbarometer erneut an der 14.200er Marke gescheitert sei.



Das Long-Szenario: Könne der DAX 14.200 überbieten und im Anschluss als Sprungbrett nutzen, dürfte es zu einem Sprint bis an die Volumenspitze bei 14.550 kommen. Gelinge hier der Break per Tagesschluss, hätten die Notierungen zunächst Platz bis an das Widerstands-Cluster zwischen 14.819 und 14.844, das ebenfalls per Schlusskurs überboten werden sollte. Darüber könnte dann ein Hochlauf in Richtung 15.000 Punkte folgen.



Das Short-Szenario: Als erste Haltestelle gelte unverändert die 14.000er Marke; sobald die Notierungen dauerhaft unter die Unterstützung rutschen würden, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 13.950/13.925 gerechnet werden. Sollten die Kurse auf diesem Level ebenfalls keinen Halt finden, dürfte das Vor-Corona-Top bei 13.795 erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Rückfall unter diese markante Haltelinie könnte schließlich eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 13.600 nach sich ziehen. Breche auch diese Unterstützung, müsste mit einem Rücksetzer bis in den Bereich des Volumenmaximums bei 13.240/13.200 gerechnet werden. (20.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am gestrigen Dienstag zunächst im Minus (Eröffnungskurs bei 14.057) gestartet und am Mittag mit dem Tagestief bei 13.992 sogar kurzzeitig unter die 14.000er Barriere gerutscht war, wendete sich im weiteren Handelsverlauf das Blatt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei die Notierung kurz vor Handelsschluss in die Gewinnzone zurückgekehrt und noch bis auf das Intraday-Top bei 14.199 Punkten gestiegen. Für einen Ausbruch über diese Eindämmungslinie habe die Kraft anschließend aber nicht mehr gereicht, stattdessen sei der Index mit einem kleinen Minus (0,1%) bei 14.153 Zählern aus dem Handel gegangen. Damit habe sich die Stabilisierung vom Donnerstag zunächst fortgesetzt.