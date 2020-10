Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die bisherige Handelswoche steht unter keinem guten Stern. Schließlich musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch gestern wieder Kursverluste hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin hätten die Bullen auf Basis des Tiefs vom 25. September (12.342 Punkte) eine (Aufwärts-)Reaktion gezeigt. So habe sich das Aktienbarometer nach einer Belastungsprobe dieser Haltemarke im weiteren Handelsverlauf deutlich erholen können. Das sei aber auch bitter nötig gewesen, denn das angeführte Level fungiere als wichtige Schlüsselmarke, deren Unterschreiten die Seitwärtsphase der letzten Monate in eine Topbildung umschlagen lassen würde. Interessant sei in diesem Kontext der Blick auf den Point & Figure-Chart des DAX. Bei einem Abgleiten unter das Septembertief würde auch in dieser Chartdarstellungsform ein Ausstiegssignal entstehen. Andererseits sei hier eine Rückeroberung der 13.000er-Marke nötig, um die charttechnische Ausgangslage der deutschen Standardwerte zu stabilisieren. Auch auf der Oberseite harmoniere der P&F-Chart also sehr gut mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.930 Punkten) sowie dem jüngsten "swing high" bei 13.029 Punkten. Die gestern eingeläutete Erholung dürfte der DAX heute fortsetzen. Zum Wochenende bestehe also eine Erholungschance. (23.10.2020/ac/a/m)

