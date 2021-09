Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Start ging gestern mit einem Abwärtsgap (15.552 zu 15.542 Punkte) bereits schief, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im weiteren Handelsverlauf hätten sich die deutschen Standardwerte mit zusätzlichem Verkaufsdruck konfrontiert gesehen. Der Schlusskurs - nahezu auf Tagestief - lasse unter dem Strich einen "roten Block" entstehen. Dieses negative Candlestickmuster mahne weiterhin zur Vorsicht, zumal das untere Bollinger Band (auf Wochenbasis akt. bei 15.303 Punkten) gestern ebenfalls unterschritten worden sei. Zur Erinnerung: Bei dem Volatilitätsindikator hätten wir weiter die Konstellation, dass die beiden Begrenzungen so dicht beieinanderlägen wie niemals zuvor in der DAX-Historie. Der nächste Bewegungsimpuls drohe deshalb schnell, dynamisch und nachhaltig zu werden. In diesem Kontext sei der Rückzugsbereich aus den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 15.049/15.019 Punkten sowie der 200-Tage-Linie (akt. bei 14.977 Punkten) von elementarer Bedeutung. Schließlich werde die Relevanz der beschriebenen Bastion durch den Point & Figure-Chart untermauert. Unterhalb dieser Schlüsselzone würde der DAX in wirklich schweres Fahrwasser geraten. Trotz der Erholung zu Handelsbeginn sollten Anleger deshalb vorsichtig bleiben. (29.09.2021/ac/a/m)

