Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist erfolgreich in die neue Woche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sprich: Auf Tagesschlusskursbasis habe das Aktienbarometer weitere Zugewinne verbuchen können. Dennoch sei derzeit nicht alles eitel Sonnenschein, denn die letzten fünf Tageskerzen würden sich durch eine geringe Tagesschwankungsbreite sowie kleine Kerzenkörper auszeichnen. Unter dem Strich würden sich die deutschen Standardwerte damit "stabil auf hohem Niveau" zeigen, doch sie würden auch innerhalb der Handelsspanne vom vergangen Montag verbleiben. Unter Tradingaspekten würden sich daraus unterschiedliche Handlungsalternativen ergeben: Während ein Abgleiten unter das Freitagstief bei 13.005 Punkten eine kurzfristige Verschnaufpause auslösen dürfte, markiere das Verlaufshoch vom 9. November (13.297 Punkte) unverändert den Ausgangspunkt zu einer sehr wichtigen Widerstandszone. Letztere erstrecke sich bis zum Hoch von Anfang September bei 13.460 Punkten. Seit Ende 2019 habe der DAX in diesem Dunstkreis mehrfach wichtige Hochpunkte ausgebildet. Gelinge der Sprung über diese Hürden, verleihe das Ausbruchsszenario der klassischen Flaggenkonsolidierung zusätzlichen Nachdruck. Lohn der Mühen dürfte dann eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsdynamik sein. (17.11.2020/ac/a/m)

