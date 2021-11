Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichte gestern mit 16.290 Punkten erneut ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ihre Erfolgsserie hätten die deutschen Standardwerte damit auf sechs Hochstände in Folge ausgebaut. Zum Wochenende könnte heute ein weiterer Rekord folgen. Ein wichtiges Argument würden dabei die US-Technologiewerte liefern. So habe bspw. der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gestern seine kurze Verschnaufpause mit einem neuen Allzeithoch (16.502 Punkte) beendet. Zurück zu den deutschen "blue chips": Hier könnten Anleger die jüngste Kursentwicklung als validen Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate (14.800 zu 16.000 Punkte) interpretieren. Aus der Höhe dieser Tradingrange ergebe sich ein Kursziel im Bereich von 17.200 Punkten. Auf dem Weg in diese Region stecke die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Atempause von August bis Anfang Oktober (16.493 Punkte) eines der wenigen nennenswerten Etappenziele ab. Unter Risikogesichtspunkten würden dagegen die jüngsten Gaps eine besondere Beachtung verdienen: So diene die Kurslücke (16.158 zu 16.150 Punkte) als erste Unterstützung. Strategisch bedeutsamer sei allerdings das Pendant vom 04.11. (untere Gapkante bei 15.973 Punkten), dessen Schließen gleichbedeutend mit einem Rückfall in die o. g. Schiebezone wäre. (19.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >