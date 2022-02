Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiert derzeit im Dunstkreis einer absoluten Schlüsselstelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In einem äußerst engen Kursband würden mit dem kurzfristigen Korrekturtrend seit dem 5. Januar (akt. bei 15.613 Punkten), den gleitenden Durschnitten der letzten 200 und 50 Tage (akt. bei 15.615/15.659 Punkten) sowie dem Aufwärtstrend seit Mai 2020 (auf Wochenbasis akt. bei 15.681 Punkten) charttechnisch extrem wichtige Barrieren zusammenfallen. Gelinge der Sprung über die angeführten Hürden, falle der Startschuss für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses. Das Abwärtsgap vom 21. Januar bei 15.728/15.737 Punkten definiere im Erfolgsfall ein erstes Erholungsziel, ehe die Hochpunkte bei rund 16.000 Punkten wieder in Schlagdistanz rücken würden. Aufgrund der schwächer zu erwartenden Eröffnung dürfte es heute aber ein zähes Ringen der deutschen Standardwerte um das beschriebene Widerstandsbündel werden. Unter strategischen Gesichtspunkten habe ohnehin die Schiebezone seit Herbst vergangenen Jahres zwischen 16.290 Punkten auf der Ober- und 15.000 Punkten auf der Unterseite weiterhin Bestand. (03.02.2022/ac/a/m)

