Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vorgaben für den gestrigen Handelstag waren nicht die besten. Vor diesem Hintergrund hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wacker geschlagen: Sowohl die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 10.097 Punkten) als auch das Tief von Ende 2018 (10.279 Punkte) konnte das Aktienbarometer verteidigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da diese Marke gleichzeitig die Nackenzone des in der Abwärtsbewegung vervollständigten Doppeltops definiere, sei letzteres besonders wichtig gewesen. D. h. ein nachhaltiger Sprung - am besten per heutigem Wochenschlusskurs - über die Schlüsselzone bei gut 10.300 Punkten würde die obere Umkehr negieren und damit die technischen Perspektiven des DAX deutlich verbessern. Dieses Signallevel definiere die Schwelle zwischen einer Bärenmarktrally und dem Einschwenken des Aktienbarometers auf einen schnellen Erholungspfad. Gelinge der Befreiungsschlag, definiere die große Abwärtskurslücke von Anfang März bei 11.032/11.447 Punkten das nächste Anlaufziel. Hier befinde sich zudem das 50%-Retracement des gesamten Abwärtsimpulses (11.025 Punkte) sowie das Tief vom August 2019 (11.266 Punkte). Ein Schließen der eingangs erwähnten Kurslücke gelte es indes unbedingt zu verhindern, denn das würde die Gefahr eines Scheiterns an der entscheidenden Schlüsselzone spürbar erhöhen. (09.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >