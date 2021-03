Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dritter Handelstag der Woche - drittes Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So lasse sich der aktuelle Lauf des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit treffend beschreiben. Damit habe das Aktienbarometer gestern das erste Anlaufziel - abgeleitet aus der jüngsten Korrekturflagge sowie der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Februarkorrektur - bei 14.500 Punkten planmäßig abgearbeitet und das Rekordhoch bis auf 14.561 Punkte ausgebaut. Zusätzlich lägen weitere Kurstreiber in Form eines prozyklischen Investment-Kaufsignals auf Point & Figure-Basis sowie der Bruch des Abwärtstrends seit 2018 im Verlauf des Kursindex der deutschen Standardwerte vor. Da auch der Faktor Saisonalität noch bis Ende April "grünes Licht" signalisiere, rücke das Kursziel aus dem Jahresausblick von "15.000 Punkten plus" mehr und mehr auf die Agenda. Hilfreich sei derzeit der Blick auf das Sentiment. In der Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sei der Bullenanteil unter den US- Privatanleger bereits wieder auf 49,4% angestiegen, während der Prozentsatz der Bären auf niedrigem Niveau (23,5%) verharre. Ein kleines Haar in der Suppe lasse sich aufgrund der optimistischen Grundhaltung also finden. (11.03.2021/ac/a/m)



