Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine Fortsetzung der hohen Aufwärtsdynamik hatten wir zum Wochenstart erwartet, doch was beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) folgen sollte, stellte selbst die Erwartungen der kühnsten Optimisten in den Schatten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Drei Aufwärtsgaps in den letzten fünf Tagen - das gestrige bei 12.596/12.671 Punkten - würden eine deutliche Sprache sprechen. Dabei habe auch die Marke von 13.000 Punkten zurückerobert werden können. Charttechnisch wesentlich wichtiger sei allerdings, dass damit die Kursentwicklung seit dem Verlaufshoch von Anfang September bei 13.460 Punkten als trendbestätigende Flagge interpretiert werden könne. Hilfreich sei zudem der Blick auf die anziehenden Börsenumsätze. Gestern sei das Volumen sogar höher ausgefallen als beim letzten Future-Rolltermin im September. Hinter das klassische "volume goes with the trend" könnten Anleger also einen Haken machen. Die nächste wichtige Widerstandszone habe ihren Ausgangspunkt beim gestrigen Verlaufshoch (13.297 Punkte) und erstrecke sich bis zum o. g. Hoch von September. Bereits Ende 2019 habe diese Zone eine Rolle gespielt, so dass die Hürden wichtiger als das bisherige Allzeithoch bei 13.795 Punkten einzuschätzen seien. Auf der Unterseite gebe das o. g. Gap Anlegern die Möglichkeit, den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen. (10.11.2020/ac/a/m)

