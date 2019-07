Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Stark zum Auftakt mit dem direkten Schließen einer Notierungslücke, aber schnell schwächer werdend - so präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vorigen Freitag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Keine große Hilfe werde für den heutigen Montag die US-Börse sein, denn die führenden Indizes hätten nach deutschem Börsenschluss noch einmal merklich nachgegeben und seien in die Nähe ihrer Wochentiefs gefallen. Damit könnte beim deutschen Blue-Chip-Index schon kurzfristig wieder das Ein-Monats-Tief bei 12.172 Punkten getestet werden. Weitere gute Unterstützungen würden sich in unmittelbarer Nähe davon befinden: das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juni-JuliAufwärtswelle, sowie der 78-Tage-Durchschnitt um 12.140/12.150 Zähler. Derweil habe der knapp siebenmonatige Aufwärtstrend inzwischen die 12.100er-Marke nahezu erreicht. Da der Markt gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Tagesbasis inzwischen so stark überverkauft sei wie seit dem Juni-Tief nicht mehr, bestehe durchaus eine gute Chance, dass sich der Markt erst einmal stabilisiere. Widerstände würden aber beim Freitagshoch 12.340 Punkte, bei der 90-Stunden-Linie 12.370 Zähler sowie am zweieinhalbwöchigen, um 12.420 Punkte verlaufenden Abwärtstrend warten. (22.07.2019/ac/a/m)

