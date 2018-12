Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsbewegung beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich gestern verfestigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile wachse aus charttechnischer Sicht die Hoffnung, dass das Tief vom Montag bei 10.586 Punkten einen kurzfristigen Wendepunkt darstelle. Unterstützt werde diese These durch das fast punktgenaue Ausloten der 61,8%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von Anfang 2016 bis Januar 2018 (10.570 Punkte). Eine Ausdehnung der eingeleiteten technischen Reaktion sei möglich, zumal verschiedene quantitative Indikatoren, wie z. B. der RSI, positive Divergenzen ausweisen würden. Eine echte Nagelprobe hätten die deutschen "blue chips" dabei ab gut 11.000 Punkten zu bestreiten. Auf diesem Niveau würden die beiden Verlaufstiefs bei 11.009/11.051 Punkten zusammen mit der Parallelen (akt. bei 11.052 Punkten) zum Abwärtstrend seit Januar einen markanten Kreuzwiderstand bilden. Ein Sprung über diese Schlüsselzone lege den Grundstein für eine Weihnachts-(erleichterungs)rally. Helfen könnte dabei die schlechte Stimmung. So sei der Anteil der Bullen unter den USPrivatanlegern auf 20,9% gemäß der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) eingebrochen, während das Bärenlager inzwischen 48,9% erreiche. Beide Werte seien noch extremer als die Pendants vom 22. November. (13.12.2018/ac/a/m)