Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zuletzt eine Reihe von konstruktiven Katalysatoren ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Zusammenhang hätten sie in den letzten Tagen u. a. das jüngste Aufwärtsgap (12.911/12.925 Punkte), die Auflösung einer kleinen Flaggenkonsolidierung sowie den Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 12.957 Punkten) diskutiert. Aus Sicht der Ichimoku-Analyse kämen weitere Kurstreiber hinzu. Beispielsweise würden die deutschen Standardwerte oberhalb ihrer "Wolke" notieren, was die aktuelle Marktphase als Aufwärtstrend kennzeichne. Da das Aktienbarometer damit auch in den ehemaligen Aufwärtstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.089 Punkten) zurückgekehrt sei und die US-Indices (z. B. S&P 500, NASDAQ) weiter neue Rekordhochs produzieren würden, würden sich die deutschen "blue chips" unverändert in einer guten Ausgangslage befinden. Das Verlaufshoch von Juli bei 13.314 Punkten markiere dabei das nächste Anlaufziel, ehe die Abwärtskurslücke von Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten) wieder auf die Agenda rücke. Als unterstützenden Faktor würden die Analysten zudem das Sentiment werten. Die aktuelle AAII-Erhebung signalisiere keine Anzeichen von Euphorie. Schließlich seien die Bären (39,6%) im Vergleich zu den Optimisten (32,1%) weiter in der Überzahl. (27.08.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >